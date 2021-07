Ottimo quarto per Bautista nel primo giorno ad Assen (Di venerdì 23 luglio 2021) Terzo tempo nelle FP2 e quarto nei risultati combinati, Alvaro Bautista ha avuto un buon inizio nel round olandese del WorldSBK oggi sul veloce e iconico Assen TT Circuit. Alcuni giri consistenti di Leon Haslam hanno visto il pilota del Team HRC ottenere l’ottavo tempo nella sessione mattutina e il dodicesimo assoluto alla fine della giornata, a soli due decimi di secondo dal suo compagno di squadra. Come sono arrivati al quarto per Bautista ad Assen? A quasi tre settimane dal quarto round a Donington Park nel Regno Unito, il Campionato Mondiale Superbike è tornato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021) Terzo tempo nelle FP2 enei risultati combinati, Alvaroha avuto un buon inizio nel round olandese del WorldSBK oggi sul veloce e iconicoTT Circuit. Alcuni giri consistenti di Leon Haslam hanno visto il pilota del Team HRC ottenere l’ottavo tempo nella sessione mattutina e il dodicesimo assoluto alla fine della giornata, a soli due decimi di secondo dal suo compagno di squadra. Come sono arrivati alperad? A quasi tre settimane dalround a Donington Park nel Regno Unito, il Campionato Mondiale Superbike è tornato ...

