Nonno Angelo si laurea in Scienze politiche a 89 anni | Esempio di impegno e passione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 luglio 2021) Con la tesi “Tutela ambientale e gestione dei rifiuti”, undi 89Censoplano ha conseguito lamagistrale in “Compliance, Sviluppo aziendale e prevenzione del crimine” del Dipartimento die delle relazioni internazionali dell’Università di Palermo. Come riportato dall’Ansa il professor Fabrizio Micari, Rettore dell’ateneo, ha commentato: “Al dott. Censoplano vanno le più affettuose e sentite congratulazioni da parte mia e di tutta la nostra comunità accademica. Lo ringrazio per il suoche rappresenta una straordinaria ...