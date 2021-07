Manifestazione contro il green pass, Appendino: “Così più difficile ritorno alla normalità” (Di venerdì 23 luglio 2021) La sindaca Chiara Appendino commenta la Manifestazione che ieri ha portato oltre 2000 persone in piazza Castello contro il green pass e contro le norme antiCovid. Una richiesta di libertà che per la prima cittadina rischia di avere l’effetto contrario: “la scelta che rivendicate, di fatto, ritarda e rende più difficoltoso quel ritorno alla normalità che noi tutti auspichiamo avvenga il prima possibile. Vaccinatevi. Io l’ho fatto, fatelo anche voi. Solo Così potremo vedere il nostro paese, le nostre città rinascere in tempi ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 23 luglio 2021) La sindaca Chiaracommenta lache ieri ha portato oltre 2000 persone in piazza Castelloille norme antiCovid. Una richiesta di libertà che per la prima cittadina rischia di avere l’effetto contrario: “la scelta che rivendicate, di fatto, ritarda e rende più difficoltoso quelche noi tutti auspichiamo avvenga il prima possibile. Vaccinatevi. Io l’ho fatto, fatelo anche voi. Solopotremo vedere il nostro paese, le nostre città rinascere in tempi ...

Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - fanpage : Migliaia di persone hanno invaso Piazza Castello, a Torino, per manifestare contro il #greenpass e l’obbligo vaccin… - il_pucciarelli : Peccato che la Lega si trovi al governo col Pd altrimenti una bella manifestazione contro il fascismo istituzionale… - Devizzz_ : RT @AzzurraBarbuto: Mercoledì la Lega parteciperà ad una manifestazione contro le decisioni del governo di cui fa parte. Non sarebbe più lo… - AzzurraBarbuto : Mercoledì la Lega parteciperà ad una manifestazione contro le decisioni del governo di cui fa parte. Non sarebbe pi… -