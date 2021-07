Latina, ancora furbetti al quiz della patente: all’esame con auricolari e suggeritori (Di venerdì 23 luglio 2021) Truffa, è questo il reato di cui dovrà rispondere un 38enne di Proverno denunciato ieri dai Carabinieri durante l’esame per l’ottenimento della patente di guida. Sorpreso con un auricolare durante gli esami della patente Nel corso della serata di ieri, a Borgo Sabotino, i carabinieri del comando locale intervenivano presso gli uffici della motorizzazione civile di Latina, dove si stavano svolgendo le prove d’esame per il conseguimento della patente di guida, e deferivano in stato di libertà all’a.g. un 38 enne di Priverno per il reato di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) Truffa, è questo il reato di cui dovrà rispondere un 38enne di Proverno denunciato ieri dai Carabinieri durante l’esame per l’ottenimentodi guida. Sorpreso con un auricolare durante gli esamiNel corsoserata di ieri, a Borgo Sabotino, i carabinieri del comando locale intervenivano presso gli ufficimotorizzazione civile di, dove si stavano svolgendo le prove d’esame per il conseguimentodi guida, e deferivano in stato di libertà all’a.g. un 38 enne di Priverno per il reato di ...

