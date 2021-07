Indiana Jones 5: un attore si è infortunato sul set durante una scena d'azione (Di venerdì 23 luglio 2021) Sul set di Indiana Jones 5 si è infortunato un altro attore durante la realizzazione di una sequenza d'azione che prevedeva un inseguimento. Le riprese di Indiana Jones 5 non sembrano essere particolarmente fortunate: un altro attore si è infortunato durante le riprese di una scena d'azione. Il protagonista Harrison Ford, un mese fa, si era fatto male a una spalla, situazione che ha causato la sua assenza dal set e l'obbligo di girare delle ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021) Sul set di5 si èun altrola realizzdi una sequenza d'che prevedeva un inseguimento. Le riprese di5 non sembrano essere particolarmente fortunate: un altrosi èle riprese di unad'. Il protagonista Harrison Ford, un mese fa, si era fatto male a una spalla, situche ha causato la sua assenza dal set e l'obbligo di girare delle ...

