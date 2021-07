I demeriti del reddito di cittadinanza (senza entrare nel merito)

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 luglio 2021) La polemica politica ha ormai trasformato ildinel simbolo del divanismo assistenziale, della mollezza statale, del badfare. Sono in troppi a sottolineare quando il sussidio vada nelle tasche sbagliate e pochi a ricordare come lo stesso sussidio tuteli milioni di veri poveri. Perché i veri poveri non sono pochi: nell’Italia del 2020 i poveri sono aumentati di quasi un milione, dice l’Istat, e ora siamo a 5,5 milioni di concittadini. Come li tuteleremmo,il RdC? Anzi, secondo una recente indagine della Caritas, il sussidio arriverebbe a circa la metà dei poveri, quindi ci vorrebbe “più RdC”, non meno. O forse ...