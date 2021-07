Green pass per ristoranti al chiuso ed eventi dal 6 agosto. Regioni, nuovi parametri (Di venerdì 23 luglio 2021) Le misure del nuovo Decreto Covid approvato il 22 luglio. Certificazione verde anche per palestre e teatri, cinema e manifestazioni sportive e culturali, per prendere parte ai concorsi Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 luglio 2021) Le misure del nuovo Decreto Covid approvato il 22 luglio. Certificazione verde anche per palestre e teatri, cinema e manifestazioni sportive e culturali, per prendere parte ai concorsi

Ultime Notizie dalla rete : Green pass L'Ue chiede all'Italia processi veloci, promuove Cartabia e boccia Gratteri: è la giustizia lenta a favorire la corruzione ... Draghi: "Appello a non vaccinarsi è un appello a morire" L'entrata in vigore del green pass parte dal 5 agosto, e varrà anche per bar e ristoranti al chiuso. Ingresso in zona rossa... Guida Italia ...

Franco: via l'Irap, Iva più leggera Mercoledì la giustizia e nella serata di ieri l'autorizzazione a porre la questione di fiducia sulla riforma firmata da Marta Cartabia, il green pass, obbligatorio per pranzare o cenare al chiuso nei ristoranti o per consumare al bar dal prossimo 5 agosto, oltre alla proroga dell'emergenza sanitaria al 31 dicembre prossimo e ai nuovi ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Franco: via l'Irap, Iva più leggera Mercoledì la giustizia e nella serata di ieri l'autorizzazione a porre la questione di fiducia sulla riforma firmata da Marta Cartabia, il green pass, obbligatorio per pranzare o cenare al chiuso nei ...

Nuovo decreto Covid: dal 6 agosto green pass per viaggi, palestre, eventi e ristoranti 3' di lettura Senigallia 23/07/2021 - Il Governo ha trovato la quadra sul nuovo decreto Covid che introduce il green pass, la certificazione che regola la vita sociale durante la pandemia e consente d ...

