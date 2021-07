Green pass obbligatorio, discoteche chiuse: parte la protesta (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo l’approvazione delle nuove regole sul Green pass obbligatorio per l’accesso ai locali pubblici da parte del Consiglio dei ministri, scoppia la protesta delle discoteche. Le principali associazioni di categoria del comparto chiedono un incontro immediato al premier Mario Draghi, per comprendere in dettaglio le ragioni che lo hanno spinto a prorogare ulteriormente la chiusura dei locali da ballo. “Pretendiamo risposte e che siano risposte serie – sottolinea Maurizio Pasca, presidente di Silb, il sindacato dei locali da ballo legato a Fipe-Confcommercio – l’ultimo decreto dimostra che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo l’approvazione delle nuove regole sulper l’accesso ai locali pubblici dadel Consiglio dei ministri, scoppia ladelle. Le principali associazioni di categoria del comparto chiedono un incontro immediato al premier Mario Draghi, per comprendere in dettaglio le ragioni che lo hanno spinto a prorogare ulteriormente la chiusura dei locali da ballo. “Pretendiamo risposte e che siano risposte serie – sottolinea Maurizio Pasca, presidente di Silb, il sindacato dei locali da ballo legato a Fipe-Confcommercio – l’ultimo decreto dimostra che ...

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - samuele26572 : RT @AzzurraBarbuto: Parenzo ha appena affermato che i sindaci potrebbero vietare le manifestazioni contro il Green Pass indette in questi g… - GibelliniPaolo : RT @frankponch72: Arrivo in albergo.... Mi chiedono se sono vaccinato e se ho il green pass... Rispondiamo di no e ci dicono che non è un p… -