Green pass obbligatorio, discoteche chiuse: parte la protesta (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – Dopo l’approvazione delle nuove regole sul Green pass obbligatorio per l’accesso ai locali pubblici da parte del Consiglio dei ministri, scoppia la protesta delle discoteche. Le principali associazioni di categoria del comparto chiedono un incontro immediato al premier Mario Draghi, per comprendere in dettaglio le ragioni che lo hanno spinto a prorogare ulteriormente la chiusura dei locali da ballo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – Dopo l’approvazione delle nuove regole sulper l’accesso ai locali pubblici dadel Consiglio dei ministri, scoppia ladelle. Le principali associazioni di categoria del comparto chiedono un incontro immediato al premier Mario Draghi, per comprendere in dettaglio le ragioni che lo hanno spinto a prorogare ulteriormente la chiusura dei locali da ballo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

