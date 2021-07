Green pass obbligatorio anche per i bambini a partire dai 12 anni di età (Di venerdì 23 luglio 2021) Da 12 anni scatta l’obbligo di Green pass anche per i bambini. E’ quanto stabilito dall’ultimo decreto del Governo Draghi che estende l’obbligatorietà della certificazione vaccinale per l’accesso a determinati eventi pubblici, luoghi a rischio assembramento e ai ristoranti al chiuso. Green pass obbligatorio a partire dai 12 anni Non sono obbligati a possedere il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Da 12scatta l’obbligo diper i. E’ quanto stabilito dall’ultimo decreto del Governo Draghi che estende l’obbligatorietà della certificazione vaccinale per l’accesso a determinati eventi pubblici, luoghi a rischio assembramento e ai ristoranti al chiuso.dai 12Non sono obbligati a possedere il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - CasoPensieri : @AzzurraBarbuto puoi fare il tampone e avere il green pass, non mi sembra difficile da capire - manu_etoile : RT @MZampedroni: Il signor Draghi dovrebbe sapere che un DCPM non è un Decreto Legge approvato dalle camere. Il green pass è illegale. -