“Era ossessionata da…” Bomba sull’addio tra la Canalis e Clooney: spunta la verità (Di venerdì 23 luglio 2021) Una storia d’amore da copertina, che ha fatto sognare schiere di fan. Era il 2011 e la velina di Striscia La Notizia più amata di sempre Elisabetta Canalis, riuscì nell’impresa in cui nessuno mai era riuscita: stregare lo scapolo d’oro per eccellenza: l’attore sex symbol George Clooney. Elisabetta e George Clooney un amore da copertina L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 23 luglio 2021) Una storia d’amore da copertina, che ha fatto sognare schiere di fan. Era il 2011 e la velina di Striscia La Notizia più amata di sempre Elisabetta, riuscì nell’impresa in cui nessuno mai era riuscita: stregare lo scapolo d’oro per eccellenza: l’attore sex symbol George. Elisabetta e Georgeun amore da copertina L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : “Era ossessionata da…” Bomba sull’addio tra la Canalis e Clooney: spunta la verità - #ossessionata #Bomba #sull’ad… - xsuz_toms : @lxuvvalls avevo ascoltato drag me down quando era uscita nel 2015, poi ho smesso, ho ricominciato il decimo annive… - Silvia_Mio86 : @Marco562017 @1987_Lorenza Non sono ossessionata, è anche lui un problema, insieme agli altri che hai nominato semp… - sofiaiao : @giadjjx Si so tutto da piccole mia sorella era ossessionata - kekkapocchia_ : prima quando avevo un ossessione per un genere di musica era una cosa che durava 1 o 2 mesi, beh ora sono qui total… -