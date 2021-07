Elezioni, cosa chiedono i napoletani a Catello Maresca (Di venerdì 23 luglio 2021) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 luglio 2021) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CarloCalenda : Il Governo Draghi, da me auspicato fin dal giorno dopo le elezioni del 18, è un governo di unità nazionale. Cosa be… - Arcimboldo10 : RT @Lidia_Undiemi: Un membro del governo Pinochet a un certo punto ha avuto una sparata narcisista dicendo che essendo economista (tecnico)… - pavan59g : @Guido07261 @matteorenzi Uno sta 1/2%,altro ora sta più su ma da qua a elezioni mi sa crolleranno in modo drastico.… - fabiocrivel : RT @Lidia_Undiemi: Un membro del governo Pinochet a un certo punto ha avuto una sparata narcisista dicendo che essendo economista (tecnico)… - nekosbaka : @latwittipe @EPaglierini @AldoSciara questa cosa non la sapevo. che palle ma non lo può tipo assumere Mattarella e… -