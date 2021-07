Chi non vuole vaccinarsi si faccia da parte (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono sicura che quei centoventimila morti di Covid avrebbero fatto volentieri il vaccino se avessero potuto, e che avrebbero certamente voluto una possibilità di rimanere vivi e continuare ad amare i propri cari, ridere ed emozionarsi per una telefonata o un incontro. E sono certa che i loro familiari li avrebbero accompagnati volentieri a vaccinarsi, felici di proteggerli da quel virus infame con le punte a forma di corona ma che di nobile non ha nulla. E’ surreale la discussione alla quale assistiamo nel nostro paese, ed è terribile pensare al fatto che l’Africa stia morendo perché non ha le dosi. Nel nostro paese ci sono già dei vaccini che devono essere assunti ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono sicura che quei centoventimila morti di Covid avrebbero fatto volentieri il vaccino se avessero potuto, e che avrebbero certamente voluto una possibilità di rimanere vivi e continuare ad amare i propri cari, ridere ed emozionarsi per una telefonata o un incontro. E sono certa che i loro familiari li avrebbero accompagnati volentieri a, felici di proteggerli da quel virus infame con le punte a forma di corona ma che di nobile non ha nulla. E’ surreale la discussione alla quale assistiamo nel nostro paese, ed è terribile pensare al fatto che l’Africa stia morendo perché non ha le dosi. Nel nostro paese ci sono già dei vaccini che devono essere assunti ...

Lo studio Usa: i vaccinati contagiati dal Covid sono poco infettivi. Burioni: 'Meno virus nella gola' Uno degli argomenti più diffusi tra i no vax o tra gli scettici del vaccino o semplicemente tra chi è ancora terrorizzato dalla pandemia di coronavirus è il seguente: essere vaccinati non protegge dall'infezione , e quando si è infetti si è contagiosi come gli altri. Ma da uno studio emerge l'...

