Che ci fa Salvini al bar con il qr code del green pass? (Di venerdì 23 luglio 2021) La settimana nera del leader della Lega sembra non finire mai: Giorgia Meloni ormai lo asfalta in ogni aggiornamento sui sondaggi, Draghi lo ha colpito duro portando a casa il green pass, dalla sua pagina ha condiviso una foto di Matteo Renzi noto per essere l’unico uomo inviso sia a destra che a sinistra e ora anche il tweet con il qr code per il certificato verde lì davanti. Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amicipic.twitter.com/hWfNMiWbd2 — Matteo Salvini ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) La settimana nera del leader della Lega sembra non finire mai: Giorgia Meloni ormai lo asfalta in ogni aggiornamento sui sondaggi, Draghi lo ha colpito duro portando a casa il, dalla sua pagina ha condiviso una foto di Matteo Renzi noto per essere l’unico uomo inviso sia a destra che a sinistra e ora anche il tweet con il qrper il certificato verde lì davanti. Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amicipic.twitter.com/hWfNMiWbd2 — Matteo...

Advertising

borghi_claudio : Fra cinque minuti in diretta a @RadioRadioWeb Io so che molti non saranno contenti ma credetemi noi (ma soprattutt… - AlessiaMorani : #Salvini ha appena dichiarato che secondo lui andare in giro armati è normale. È chiaro ora che società ha in mente la Lega? - vladiluxuria : #Salvini che dice di volersi richiamare al Santo Padre sul #ddlZan (lo stesso che ridicolizzava sulla t-shirt nella… - TommyBoTheGreat : @Dov_EL @AretusaMoro @nicmad84 @looking4wd Sapete cosa succede se Salvini esce dalla maggioranza? Che pd e 5s si fa… - marcell16895275 : RT @RItalia_N: Amici di Twitter oggi riusciremo a intervistare in esclusiva Matteo Salvini, avete qualche domanda in particolare che vorres… -