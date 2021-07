Cgil Lazio | addio a Santino Picchetti

(Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – “La notte scorsa ci ha lasciati. Non solo un compagno a cui tutti erano affezionati ma una colonna portante anche delladel, di cui fu segretario generale dal 1979 al 1983. Ci stringiamo, in questo momento doloroso, ai familiari e a quanti hanno militato conapprezzandone qualità umane, politiche e sindacali”. Così in una nota, ladi Roma e del. “Nato a Roma il 24 giugno 1928, iscritto al Partito comunista italiano dal 1945, divenne segretario dei giovani comunisti romani e responsabile della zona Tiburtina del ...

Advertising

FerentinumCom : RT @Cisl_Lazio: Attivo Unitario Cgil Cisl Uil Lazio: Con determinazione abbiamo proposto alle nostre controparti azioni e investimenti in g… - cislfrosinone : RT @cislfrosinone: Attivo unitario CGIL-CISL-UIL @Cisl_Lazio Intervento del Segretario generale aggiunto della @cislfrosinone Alessandra Ro… - VeltriMaria3 : RT @Cisl_Lazio: Attivo Unitario Cgil Cisl Uil Lazio: Con determinazione abbiamo proposto alle nostre controparti azioni e investimenti in g… - ChioloToto : RT @FilcaFrosinone: Intervento di @attvallocchia all'attivo unitario Cgil, Cisl e Uil Lazio, i temi toccati #PNRR e #Qualita del #lavoro. @… - 1969_gianluca : RT @robertozolli: >> 'passione' politica. Io vengo da una famiglia di sx (nonna partigiana, madre sindacalista, io fgciotto, poi rsu cgil)… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Lazio

RomaDailyNews

Per questi motivi, CISL, UIL del, sostengono con forza lo sciopero proclamato dalle rispettive categorie dei metalmeccanici per domani 23 luglio nelle ultime due ore di ogni turno di ......lavorativo in agricoltura che vede in prima fila anche Flai. COINVOLTE NUMEROSE REGIONI Oltre al Piemonte, il progetto riguarda anche Lombardia, Veneto, Emilia - Romagna, Toscana,, Marche, ...Roma - "La notte scorsa ci ha lasciati Santino Picchetti. Non solo un compagno a cui tutti erano affezionati ma una colonna portante anche della Cgil del ...2' di lettura 23/07/2021 - "Inadeguatezza clamorosa: non ci sono altre parole per descrivere l'attuale gestione della sanità in Umbria da parte della Regione". Ad affermarlo in una nota all'indomani d ...