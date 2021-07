Cartellino giallo di Mattarella a Governo e Parlamento

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 luglio 2021) “L’esperienza sin qui maturata ha reso ancor più evidente come il rispetto del dettato costituzionale coincida con l’interesse ad un’ordinata ed efficiente regolamentazione dell’emergenza in corso, della ripresa economica e delle riforme: ciò richiede un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d’urgenza”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in una lettera inviata ai presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, della Camera, Roberto Fico, e del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della promulgazione del dl Sostegni bis.“Occorre dunque - sottolinea il Capo dello Stato - modificare l’attuale tendenza. I decreti legge devono presentare ab ...