Beyoncé e Jay-Z: la loro casa a New Orleans è andata a fuoco (Di venerdì 23 luglio 2021) Paura per Beyoncé e Jay-Z Una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo è senza dubbio quella formata da Beyoncé e Jay-Z. Da anni infatti i due cantanti hanno una meravigliosa storia d’amore, e dal loro matrimonio sono nati anche ben tre figli, Blue Ivy nata il 7 gennaio 2012, e i gemelli Rumi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 23 luglio 2021) Paura pere Jay-Z Una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo è senza dubbio quella formata dae Jay-Z. Da anni infatti i due cantanti hanno una meravigliosa storia d’amore, e dalmatrimonio sono nati anche ben tre figli, Blue Ivy nata il 7 gennaio 2012, e i gemelli Rumi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Beyoncé e Jay-Z, la loro casa è andata a fuoco (VIDEO) - DonnaGlamour : Paura per Beyoncé e Jay-Z: incendio nella loro casa a New Orleans - NanaFearless : @basicadf Sappiamo tutti che fra Jay Z e Beyoncé, l'unica ad avere un titolo è Beyoncé - ilPericle : @ehblablabla Se Enzo trovasse qualcuna squilibrata la metà di lui sarebbe la best coppia del mondo a mani basse Be… -