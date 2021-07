A Cairo la Serie A femminile. Ma il Torino non ha una squadra rosa (Di venerdì 23 luglio 2021) Il calcio donne va a Cairo: e lui ci ripensa per il Toro TuttoSport, pagina 26, di Daniele Galosso. Ha riflessi sempre più rosa il rimbalzo del pallone verso il futuro. Il trend di crescita del calcio femminile in Italia è decollato, per contenuti agonistici e per interesse mediatico, anche e soprattutto in concomitanza con i lusinghieri risultati raccolti dalle azzurre ai Mondiali di Francia nell’estate del 2019. E da allora non si è più arrestato, travolgendo chi già ne faceva parte e chi ha afferrato il treno in corsa: la Serie A oggi vanta ai nastri di partenza Juventus e Inter, Milan e Roma, Fiorentina e Verona, ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 23 luglio 2021) Il calcio donne va a: e lui ci ripensa per il Toro TuttoSport, pagina 26, di Daniele Galosso. Ha riflessi sempre piùil rimbalzo del pallone verso il futuro. Il trend di crescita del calcioin Italia è decollato, per contenuti agonistici e per interesse mediatico, anche e soprattutto in concomitanza con i lusinghieri risultati raccolti dalle azzurre ai Mondiali di Francia nell’estate del 2019. E da allora non si è più arrestato, travolgendo chi già ne faceva parte e chi ha afferrato il treno in corsa: laA oggi vanta ai nastri di partenza Juventus e Inter, Milan e Roma, Fiorentina e Verona, ...

