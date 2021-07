Va in ospedale per insufficienza renale e ne esce con piaghe (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ha trascorso inutilmente 15 giorni nell’ospedale di Acerra, Letizia, una donna di 69 anni di Afragola, che si è recata nel pronto soccorso per una insufficienza renale e ne è uscita in fin di vita e con piaghe su tutto il corpo. La famiglia, stamattina, si è recata dai carabinieri di Afragola dove ha presentato una denuncia con la quale hanno chiesto ai militari di fare luce sull’accaduto. “Mia madre é stata ricoverata il 7 luglio scorso dopo essere passata per il pronto soccorso – spiega Lina, la figlia – da allora non abbiamo saputo più niente. Telefonavamo in reparto per avere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ha trascorso inutilmente 15 giorni nell’di Acerra, Letizia, una donna di 69 anni di Afragola, che si è recata nel pronto soccorso per unae ne è uscita in fin di vita e consu tutto il corpo. La famiglia, stamattina, si è recata dai carabinieri di Afragola dove ha presentato una denuncia con la quale hanno chiesto ai militari di fare luce sull’accaduto. “Mia madre é stata ricoverata il 7 luglio scorso dopo essere passata per il pronto soccorso – spiega Lina, la figlia – da allora non abbiamo saputo più niente. Telefonavamo in reparto per avere ...

Advertising

MSF_ITALIA : #Libia I sopravvissuti hanno mostrato segni di stress, stanchezza e disidratazione. Alcuni di loro erano stati in m… - Pontifex_it : Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini con la preghiera e l’affetto nei giorni di ricovero in ospedale. No… - GruppoCDP : 325.000 m², più di 700 posti letto, un'area universitaria, un centro congressi: il nuovo #ospedale di #Novara, anch… - Minutza2 : RT @Danireport: Ho ottenuto il Green pass dopo le due dosi di Pfizer, sto bene e soprattutto serena, in vacanza senza preoccuparmi per la v… - luc_sca : RT @4everAnnina: Butera, roccaforte normanna a 400 m slm, popolazione di circa 4500 persone. Sapendo che all’ospedale di Gela si potrebbe s… -