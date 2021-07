Un assessore armato e un uomo disarmato. Indovinate chi ha torto secondo la Lega (Di giovedì 22 luglio 2021) C’è un aspetto, sulla vicenda dell’assessore leghista e pistolero di Voghera che ha ucciso Youns El Boussetaoui, che vale la pena osservare con attenzione. Mentre la dinamica dei fatti verrà probabilmente chiarita dalle indagini e dai magistrati (ma di certo a uccidere non è stata “una pistola”, come orrendamente qualcuno prova a raccontare, perfino dalle parti della segreteria del Pd), la Lega, con tutta quella schiera di giornali di destra, ha subito messo in campo una narrazione che è razzista e disumana (senza bisogno di ulteriori approfondimenti). Salvini e i suoi scherani provano a rendere giustificabile l’assassinio di una persona dipingendo la ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) C’è un aspetto, sulla vicenda dell’leghista e pistolero di Voghera che ha ucciso Youns El Boussetaoui, che vale la pena osservare con attenzione. Mentre la dinamica dei fatti verrà probabilmente chiarita dalle indagini e dai magistrati (ma di certo a uccidere non è stata “una pistola”, come orrendamente qualcuno prova a raccontare, perfino dalle parti della segreteria del Pd), la, con tutta quella schiera di giornali di destra, ha subito messo in campo una narrazione che è razzista e disumana (senza bisogno di ulteriori approfondimenti). Salvini e i suoi scherani provano a rendere giustificabile l’assassinio di una persona dipingendo la ...

peppeprovenzano : C'è un morto, la magistratura chiarirà. Ma un assessore che gira armato col colpo in canna e un leader che subito n… - lauraboldrini : Su #Voghera bisogna attendere le indagini. Salvini invece ha già assolto #Adriatici perché è del suo partito. Mi… - MatteoRichetti : Tutti a discutere se è legittima difesa, una reazione o un’esecuzione a freddo. Questo lo stabilirà il giudice. Io… - raffo1900 : RT @peppeprovenzano: C'è un morto, la magistratura chiarirà. Ma un assessore che gira armato col colpo in canna e un leader che subito ne l… - pippoj : RT @peppeprovenzano: C'è un morto, la magistratura chiarirà. Ma un assessore che gira armato col colpo in canna e un leader che subito ne l… -