Tokyo 2020, basket 3×3. D'Alie: "Stiamo preparando bene l'esordio" (Di giovedì 22 luglio 2021) Si avvicina l'esordio dell'Italia del basket 3×3 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le Azzurre esordiranno infatti sabato 24 luglio all'Aomi Urban Sports Park con il doppio appuntamento contro Mongolia e Francia. "Sono molto contenta, come tutto il resto della squadra – rivela la capitana azzurra Rae Lin D'Alie -, perché Stiamo preparando bene il nostro esordio. Il Villaggio ci trasmette ulteriore energia. Non vediamo l'ora di entrare nella competizione, questi cinque giorni voleranno e saranno ricordati da noi per tutta la vita: ecco perché vogliamo ...

