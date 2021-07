The Legend of Zelda con Sheik protagonista? Un leak conferma lo spin-off cancellato di Retro Studios (Di giovedì 22 luglio 2021) Di un The Legend of Zelda con protagonista Sheik, personaggio molto amato di Ocarina of Time dietro a cui si cela in realtà la stessa principessa Zelda, si parla da anni e in passato perfino l'iconico Shigeru Miyamoto non ha escluso questa possibilità. Ma se vi dicessimo che il progetto era davvero in sviluppo presso i Retro Studios che ora si stanno occupando di Metroid Prime 4? Un nuovo leak sembra confermare definitivamente una voce di corridoio ormai piuttosto ricorrente anche se il gioco effettivo rimane un'incognita essendo legato ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 luglio 2021) Di un Theofcon, personaggio molto amato di Ocarina of Time dietro a cui si cela in realtà la stessa principessa, si parla da anni e in passato perfino l'iconico Shigeru Miyamoto non ha escluso questa possibilità. Ma se vi dicessimo che il progetto era davvero in sviluppo presso iche ora si stanno occupando di Metroid Prime 4? Un nuovosembrare definitivamente una voce di corridoio ormai piuttosto ricorrente anche se il gioco effettivo rimane un'incognita essendo legato ...

Advertising

analphabeta : RT @analphabeta: ???? Ho terminato l'opera interamente in seta per @Museo_Setificio dedicata alla 'Leggenda della Grigna' ???? I finished the w… - 1001tracklists : @blacklegendlive & Lino Di Meglio - The Legendary Radio Show 166 - GameIndustry_IT : The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki - Tre nuovi personaggi e spot web - Hearth86333137 : @WagnerThomazoni The legend of zelda e o frio do tempo - AQuinteiroGZs : @JWulen Calor si....pero tipografia The Legend of dragoon de psx...Episodio 1 Guerra de Sedio -