The Last Video Store è un viaggio in VR nella nostalgia di Blockbuster (Di giovedì 22 luglio 2021) Dei Blockbuster che popolavano il nostro mondo ne rimane solo uno, a Bend in Oregon. Un po' fuori mano per noi nostalgici del vecchio continente. Ma i Videogiochi, che tanto spesso ci regalano inaspettati colpi di genio, anche in questo caso ci accompagnano per mano per farci respirare quell'atmosfera indimenticabile tra scaffali di Videocassette e junk food. Il titolo in questione si chiama The Last Video Store, uscirà ‘presto’ per PlayStation VR ed è abbastanza misterioso. Anche perché lo sviluppatore, RareBird Games, è lo stesso di un progetto ai limiti dell'assurdo: Sinfeld ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Deiche popolavano il nostro mondo ne rimane solo uno, a Bend in Oregon. Un po' fuori mano per noi nostalgici del vecchio continente. Ma igiochi, che tanto spesso ci regalano inaspettati colpi di genio, anche in questo caso ci accompagnano per mano per farci respirare quell'atmosfera indimenticabile tra scaffali dicassette e junk food. Il titolo in questione si chiama The, uscirà ‘presto’ per PlayStation VR ed è abbastanza misterioso. Anche perché lo sviluppatore, RareBird Games, è lo stesso di un progetto ai limiti dell'assurdo: Sinfeld ...

Advertising

Eurogamer_it : #Hades è Il GOTY dei Game Developers Choice Awards. - ilronziodellape : Federica Pellegrini: The Last Dance - RedCapes_it : The Last of Us – Arrivano le prime foto dal set della serie tv - StefaniaVentu16 : RT @GiaSilvestrini: I nostri politici dovrebbero ascoltare l'intervento di Kerry con attenzione Lo consiglio per il Ministro della transizi… - bala_manyake : For the last person who stays in lebanon ma tensa tes2e l arze -