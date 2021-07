Psg | Nasser Al-Khelaifi fu spiato

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il motivo, in ogni caso, non si riferirebbe a questioni sportive, tantomeno di calciomercato, nonostantestesse già in quegli anni ascendendo ai vertici del calcio europeo anche da un punto di vista politico, oltre che sportivo.

Advertising

paolo45481150 : Ma lo sceicco del Psg, Nasser Al Khelafifi, invece che comprare giocatori a 100 mln l’uno non potevi comprarti la… - alb_can : @marcelloharan @jo19N26 @Vik_Sc @sscnapoli Il problema è che ti illudi che ci sia qualcosa da smontare e pensi di e… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Nasser

ItaSportPress

... mentre ilsta spingendo per il rinnovo di contratto a 20 - 21 milioni di Euro a stagione. Ma se questa situazione potrebbe restare tale, ecco che il presidenteAl - Khelaifi ha incaricato ...Al Khelaifi e il club parigino esprimono una posizione assolutamente solida e di forza in ... In altre parole, ilsarebbe stato messo alle strette dal suo attaccante e starebbe andando a ...Il centrocampista francese potrebbe andare a rinforzare una squadra che già ha in organico diverse stelle ma, secondo quanto riporta Sky Sports UK, i rossoblu dovranno prima cedere dei giocatori Il PS ...Thorsby ha registrato un totale di 57 presenze con i blucerchiati nell’arco delle ultime due stagioni con 4 gol complessivi Potrebbe arrivare oggi la fumata bianca per il passaggio del centrocampista ...