Ostia, sorpresa a rubare in un’auto in sosta: 45enne colta sul fatto (Di giovedì 22 luglio 2021) Ostia, sorpresa a rubare in auto, arrestata. La scorsa notte, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri della Stazione di Ostia hanno arrestato una donna romana, di 45 anni, disoccupata e già sottoposta a misura cautelare, con l’accusa di furto aggravato. I militari hanno bloccato la donna mentre stava frugando all’interno di una vettura parcheggiata in via Baffigo, ad Ostia, dopo averne infranto il finestrino posteriore. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato alcuni attrezzi da scasso. Accompagnata in caserma, dopo l’arresto è stata trattenuta a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021)in auto, arrestata. La scorsa notte, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri della Stazione dihanno arrestato una donna romana, di 45 anni, disoccupata e già sottoposta a misura cautelare, con l’accusa di furto aggravato. I militari hanno bloccato la donna mentre stava frugando all’interno di una vettura parcheggiata in via Baffigo, ad, dopo averne infranto il finestrino posteriore. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato alcuni attrezzi da scasso. Accompagnata in caserma, dopo l’arresto è stata trattenuta a ...

Advertising

CorriereCitta : Ostia, sorpresa a rubare in un’auto in sosta: 45enne colta sul fatto - Bascofrancesco : ?? Sabato non mancare @leccabaffo Nuova apertura Ostia Troverete tutti i panini vegan ideati e studiati da me per il… - Bascofrancesco : Sabato non mancare @leccabaffo Nuova apertura Ostia Troverete tutti i panini vegan ideati e studiati da me per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia sorpresa Roma, dietrofront sui rifiuti: discarica in provincia, rischio sanzioni Ue ... dato che il ministro Roberto Cingolani, ben visto dai grillini, aveva dichiarato a sorpresa di ... allarme cassonetti a fuoco, dal 1° giugno più di 60 interventi tra La Rustica, Tuscolano e Ostia

Serie D, l'Us Fasano vince i Giovani D Valore per la terza volta Nessuna sorpresa nella classifica finale che conferma i biancazzurri al vertice del girone H ROMA " Cala il ... Sasso Marconi 1070; Pro Livorno 955 Girone E: Cannara 1254; Foligno 1137; Ostia Mare 1103 ...

Ostia, sorpresa a rubare in un’auto in sosta: 45enne colta sul fatto Il Corriere della Città ... dato che il ministro Roberto Cingolani, ben visto dai grillini, aveva dichiarato adi ... allarme cassonetti a fuoco, dal 1° giugno più di 60 interventi tra La Rustica, Tuscolano eNessunanella classifica finale che conferma i biancazzurri al vertice del girone H ROMA " Cala il ... Sasso Marconi 1070; Pro Livorno 955 Girone E: Cannara 1254; Foligno 1137;Mare 1103 ...