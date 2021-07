Mountain bike, Mirko Celestino: “Domani i primi test sul circuito olimpico, i ragazzi stanno bene” (Di giovedì 22 luglio 2021) Non solo strada e pista, l’Italia proverà a giocarsi qualcosa di importante alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche con la Mountain bike. A guidare la pattuglia azzurra del fuoristrada c’è il commissario tecnico Mirko Celestino che oggi ha parlato ai microfoni della Federazione. Oggi il primo sguardo al percorso: “Da quando siamo arrivati i ragazzi si sono allenati solo su strada, siamo in attesa dell’apertura del percorso che, come visto dalle foto, oggi abbiamo potuto provare a piedi. L’unica atleta che ha voluto visionare il percorso a piedi è stata Eva Lechner perché non lo conosceva assolutamente non ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Non solo strada e pista, l’Italia proverà a giocarsi qualcosa di importante alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche con la. A guidare la pattuglia azzurra del fuoristrada c’è il commissario tecnicoche oggi ha parlato ai microfoni della Federazione. Oggi il primo sguardo al percorso: “Da quando siamo arrivati isi sono allenati solo su strada, siamo in attesa dell’apertura del percorso che, come visto dalle foto, oggi abbiamo potuto provare a piedi. L’unica atleta che ha voluto visionare il percorso a piedi è stata Eva Lechner perché non lo conosceva assolutamente non ...

