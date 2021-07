Mario Balotelli | accuse pesanti contro la madre del figlio | “Non sono un bancomat”

(Di giovedì 22 luglio 2021)botta e risposta tra la ladel secondodie lo stesso calciatore: volano paroleScoppia la bufera sue la sua ex compagna, nonchèdel suo secondo bambino. C’è da precisare che il giovane calciatore con le ex non ha mai avuto un ottimo rapporto, infatti, è capitata la stessa cosa anche anni fa con Raffaella Fico. All’epoca il 30enne mise in discussione addirittura il fatto che potesse essere il padre della piccola pia ...

Advertising

futbolarena : Mario Balotelli ?? - infoitcultura : Mario Balotelli attacca pubblicamente la madre di suo figlio: “Donna interessata ai soldi” - infoitcultura : Mario Balotelli contro la ex: 'Arriverà la punizione eterna di Dio', 'vittima fisica e mentale' - WillDormer_ : Anche Mario Balotelli, calciatore italiano dall’indiscusso talento nascosto (nascosto così bene che non si è mai vi… - LaMammaN1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Balotelli

Il calciatorespesso è protagonista delle pagine di gossip. La sua vita sentimentale è molto movimentata e i suoi flirt non passano mai inosservati. Super, così come lo chiamano i suoi tifosi, ...Lungo sfogo, via Instagram, di. Lungo sfogo contro le donne che, dice, usano gli uomini come un bancomat., lo ricordiamo, è padre di Pia, avuta con Raffaella Fico e di Lion, avuto con un'altra ex compagna, ...Mario Balotelli fidanzata: il calciatore ha attaccato molto duramente Clelia, mamma del suo secondo figlio. La risposta non si è fatta attendere ...Mario Balotelli scontro su Instagram con la madre di suo figlio: volano parole grosse. Lo sfogo del calciatore ha colto tutti di sorpresa ...