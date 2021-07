L'uomo ucciso dall'assessore a Voghera era stato sottoposto a TSO (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Youns El Boussetai, il 39enne marocchino ucciso con un colpo di pistola dall'assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici sarebbe stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) tre settimane fa. Lo apprende l'AGI da fonti vicine alla famiglia. I problemi psichici di cui l'uomo soffriva si erano acuiti in seguito al lockdown. El Boussetai aveva contatti frequenti coi suoi familiari, tutti cittadini italiani, che vivevano in altre città. Il padre a Vercelli, la sorella, che ieri sera è arrivata a Voghera, in Francia, un altro fratello in Svizzera. La ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Youns El Boussetai, il 39enne marocchinocon un colpo di pistolaalla Sicurezza Massimo Adriatici sarebbea un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) tre settimane fa. Lo apprende l'AGI da fonti vicine alla famiglia. I problemi psichici di cui l'soffriva si erano acuiti in seguito al lockdown. El Boussetai aveva contatti frequenti coi suoi familiari, tutti cittadini italiani, che vivevano in altre città. Il padre a Vercelli, la sorella, che ieri sera è arrivata a, in Francia, un altro fratello in Svizzera. La ...

