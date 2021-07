Incidente a Capri, l’Asl: “Un morto e 23 feriti il bilancio definitivo, 15 pazienti trasferiti a Napoli” (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – E’ di 23 feriti e un morto il bilancio definitivo del grave Incidente occorso oggi sull’isola di Capri: è quanto fa sapere l’Asl Napoli 1 Centro. I 15 pazienti – si spiega in una nota – per i quali è in corso il trasferimento sulla città di Napoli (per 10 di loro il trasferimento è già stato completato) sono accolti in un’area dedicata dell’ospedale del Mare, ad eccezione di due pazienti pediatrici già trasferiti per competenza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – E’ di 23e unildel graveoccorso oggi sull’isola di: è quanto fa sapere1 Centro. I 15– si spiega in una nota – per i quali è in corso il trasferimento sulla città di(per 10 di loro il trasferimento è già stato completato) sono accolti in un’area dedicata dell’ospedale del Mare, ad eccezione di duepediatrici già trasper competenza ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - SkyTG24 : A #Capri un minibus è precipitato ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica. Ci sono dei f… - crocerossa : 'Il tragico incidente di #Capri ci ha portato via l'autista Emanuele Melillo, volontario del @CriMiles. A nome di t… - ReTwitStorm_ita : Chi era #Emanuele #Melillo, l’#Autista #Morto nell’#Incidente a #Capri. #Lascia la moglie incinta… - teleischia : CAPRI, INCIDENTE PULLMAN. EUROPA VERDE: ” VERIFICARE GRAVI ACCUSE DEI SINDACATI” -