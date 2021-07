Il calcio femminile sbarca su La7 e La7D: in esclusiva tutta la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana (Di giovedì 22 luglio 2021) Il calcio femminile sbarca su La7 . Per i prossimi due anni La7, La7D e La7.it sono la casa della Serie A femminile, della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana per le edizioni 2021/2022 e 2022/2023. Leggi anche > Grazie all'accordo con la FIGC, la Tv del Gruppo Cairo ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilsu La7 . Per i prossimi due anni La7,e La7.it sono la casa della, dellae della Superna per le edizioni 2021/2022 e 2022/2023. Leggi anche > Grazie all'accordo con la FIGC, la Tv del Gruppo Cairo ...

Advertising

La7tv : ? SPOILER Per i prossimi due anni la Serie A di calcio femminile sarà in esclusiva in chiaro su #La7 e #La7d.… - chiaramondi : RT @Affaritaliani: La Serie A di calcio femminile dal prossimo anno in chiaro su La7 - Affaritaliani : La Serie A di calcio femminile dal prossimo anno in chiaro su La7 - chiara1v : RT @La7tv: ? SPOILER Per i prossimi due anni la Serie A di calcio femminile sarà in esclusiva in chiaro su #La7 e #La7d. #SerieAFemminil… - Domenico1oo777 : RT @La7tv: ? SPOILER Per i prossimi due anni la Serie A di calcio femminile sarà in esclusiva in chiaro su #La7 e #La7d. #SerieAFemminil… -