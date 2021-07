Dal sì al bilancio al saluto di Del Vecchio: cronaca dell’ultima in Consiglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn ultimo giorno di scuola, con il pensiero già rivolto all’anno che verrà. A palazzo Mosti è arrivato il via libera ai documenti contabili con cui cala il sipario sulla consiliatura. Mastella, dunque, supera – con agilità – l’ostacolo finale e può dedicarsi anima e corpo alla nuova sfida elettorale, di fatto già in corso. Pochi dubbi, alla vigilia, sull’esito della votazione. L’attesa, semmai, era per il comportamento dei tre consiglieri ‘deluchiani’ del gruppo Pd: Francesco De Pierro, Raffaele Del Vecchio, Cosimo Lepore. La strada scelta è stata quella dell’astensione sul consuntivo e del voto favorevole al previsionale. “Un voto di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn ultimo giorno di scuola, con il pensiero già rivolto all’anno che verrà. A palazzo Mosti è arrivato il via libera ai documenti contabili con cui cala il sipario sulla consiliatura. Mastella, dunque, supera – con agilità – l’ostacolo finale e può dedicarsi anima e corpo alla nuova sfida elettorale, di fatto già in corso. Pochi dubbi, alla vigilia, sull’esito della votazione. L’attesa, semmai, era per il comportamento dei tre consiglieri ‘deluchiani’ del gruppo Pd: Francesco De Pierro, Raffaele Del, Cosimo Lepore. La strada scelta è stata quella dell’astensione sul consuntivo e del voto favorevole al previsionale. “Un voto di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - Agenzia_Ansa : Germania, nuova frana e ancora morti in Vestfalia. Il bilancio delle vittime sale a 93, i dispersi sono 1.300. Ber… - anteprima24 : ** Dal sì al bilancio al saluto di Del Vecchio: cronaca dell'ultima in Consiglio ** - AndreaInterNews : Ergo: la situazione dell'Inter in attacco dipende dal futuro di Lautaro Martinez. Averlo in rosa permette di ragion… - studio_sigaudo : La registrazione completa del webinar del 20 luglio 2021 'Il Bilancio Consolidato 2020' tenuto dal Dott. Marco Ross… -