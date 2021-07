Capri | bus nella scarpata | dramma sull’isola delle vacanze

(Di giovedì 22 luglio 2021) . Deceduto il conducente, un bambino in gravi condizioni Minibus precipitato a, la meravigliosa isolada sogno in un luogo da sogno, sta vivendo una giornatatica e luttuosa. Un minibus con a bordo circa 25 persone è uscito di strada in località Marina Grande, nei pressi del lido “Le Ondine“. Il mezzo pubblico ha sfondato una ringhiera in ferro e ha effettuato un salto nel vuoto di alcuni metri. La suatica discesa si è interrotta soltanto quando si è schiantato sul tetto del fabbricato appartenente al lido. Ti potrebbe ...

Si aspetta anche l'intervento della polizia scientifica che eseguirà i rilievi sul mezzo, per valutare eventuali guasti meccanici al. "Stamattina la funicolare diera ferma per un guasto ma ...APPROFONDIMENTI CRONACA Video NAPOLI Cosa è successo CRONACA Foto CAMPANIAprecipita: morto l'autista, 20 feriti. Bimbo in... CRONACA Incidenteprecipita a Marina grande: i ...Capri, la meravigliosa isola delle vacanze da sogno in un luogo da sogno, sta vivendo una giornata drammatica e luttuosa. Un minibus con a bordo circa 25 persone è uscito di strada in località Marina ...La vittima della tragedia di stamattina a Capri si chiama Emanuele Melillo ed è il giovane autista che stamattina era alla guida del minibus precipitato nella zona di Marina Grande. Secondo ...