Calciomercato Serie C, Fiorenzuola: arriva Oneto (Di giovedì 22 luglio 2021) Fiorenzuola D'ARDA - La Fiorenzuola , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Edoardo Oneto , attaccante del 1996, per la prossima stagione. Di seguito la nota: " U. S. Fiorenzuola 1922 ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021)D'ARDA - La, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Edoardo, attaccante del 1996, per la prossima stagione. Di seguito la nota: " U. S.1922 ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Fiorenzuola: arriva Oneto Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l'accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Edoardo Oneto , attaccante ligure classe 1996, per la stagione 2021/2022 di Serie C. ...

