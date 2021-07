Bologna, Mihajlovic: “Vogliamo fare meglio dell’anno scorso e stare a sinistra in classifica” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha risposto ad alcune domande che gli hanno posto dei bambini ad un evento in ritiro: “Quest’anno cambieremo alcune cose. Vista l’assenza di un campione in rosa, dovremo migliorare come squadra. In particolare, presteremo tanta attenzione alla fase difensiva, pur senza trascurare quella offensiva. Il nostro obiettivo? fare meglio dell’anno scorso e arrivare nella parte sinistra della classifica. Se ognuno di noi migliora anche del 2%, il collettivo ne beneficerà molto“. A riportare le parole è ‘Il Corriere di ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Il tecnico delSinisaha risposto ad alcune domande che gli hanno posto dei bambini ad un evento in ritiro: “Quest’anno cambieremo alcune cose. Vista l’assenza di un campione in rosa, dovremo migliorare come squadra. In particolare, presteremo tanta attenzione alla fase difensiva, pur senza trascurare quella offensiva. Il nostro obiettivo?e arrivare nella partedella. Se ognuno di noi migliora anche del 2%, il collettivo ne beneficerà molto“. A riportare le parole è ‘Il Corriere di ...

