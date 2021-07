Autobus precipitato a Capri: sale il bilancio, un morto. Vigili del fuoco arrivati in elicottero (Di giovedì 22 luglio 2021) Arrivano nuove informazioni in merito al bus precipitato a Capri questa mattina. Si tratterebbe di un minibus turistico, che al momento dell’incidente era molto affollato. A prestare i primi soccorsi sarebbero stati i bagnanti del Lido Le Ondine, che hanno pensato fosse caduto un palazzo per l’entità del boato dell’impatto. Ci sarebbe una vittima accertata. Le operazioni sono ancora in corso; i feriti sono stati trasportati presso l’ospedale Capilupi di Capri. Sul posto anche i carabinieri dell’isola e polizia; non si contano feriti tra i bagnanti. Autobus precipitato a Capri: ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Arrivano nuove informazioni in merito al busquesta mattina. Si tratterebbe di un minibus turistico, che al momento dell’incidente era molto affollato. A prestare i primi soccorsi sarebbero stati i bagnanti del Lido Le Ondine, che hanno pensato fosse caduto un palazzo per l’entità del boato dell’impatto. Ci sarebbe una vittima accertata. Le operazioni sono ancora in corso; i feriti sono stati trasportati presso l’ospedale Capilupi di. Sul posto anche i carabinieri dell’isola e polizia; non si contano feriti tra i bagnanti.: ...

