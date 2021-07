VIa DALl’Inter (Di mercoledì 21 luglio 2021) La parabola discendente di Arturo Vidal. Il cileno è stato uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni, in particolar modo si è messo in mostra con la maglia della Juventus, il rendimento più alto è riuscito a raggiungerlo con Antonio Conte in panchina. E’ stato un punto di riferimento del ritorno ad altissimi livelli della squadra bianconera, in particolar modo con Pirlo, Pogba e Marchisio ha formato un centrocampo da sogno. La prima esperienza veramente importante è stata con il Bayer Leverkusen, si è messo in mostra grazie alle sue qualità di inserimento e realizzative. La Juventus ha piazzato un colpo da novanta e le stagioni sono state di altissimo livello. Poi ha indossato le ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 luglio 2021) La parabola discendente di Arturo Vidal. Il cileno è stato uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni, in particolar modo si è messo in mostra con la maglia della Juventus, il rendimento più alto è riuscito a raggiungerlo con Antonio Conte in panchina. E’ stato un punto di riferimento del ritorno ad altissimi livelli della squadra bianconera, in particolar modo con Pirlo, Pogba e Marchisio ha formato un centrocampo da sogno. La prima esperienza veramente importante è stata con il Bayer Leverkusen, si è messo in mostra grazie alle sue qualità di inserimento e realizzative. La Juventus ha piazzato un colpo da novanta e le stagioni sono state di altissimo livello. Poi ha indossato le ...

Advertising

Leonida25818070 : @esistenzialinte La mia sensazione , è che giulini sia stato mandato via dall 'inter e da allora c'è la fa sempre pagare.. - TotalSp95354895 : @Francoebbasta @FBiasin Ma anche no. Via dall'Inter a tutti i costi. Meglio un soldatino come Gagliardini che fa il… - carlo79e : @NonConoscoVG Vuole andare via dall'inter subito - xelagrillo : @ilcozzaronero Io non contemplo minimamente Barella via dall'Inter - JanoSavina : RT @sabrivitadastar: Lukaku li fa letteralmente impazzire. Loro lo vorrebbero via dall'Inter così non crea più problemi, lui invece ad ogn… -