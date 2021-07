Temptation Island: parla Il tentatore di Manuela, Luciano Punzo “le scelte sbagliate…” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nell’ultima puntata di Temptation Island abbiamo visto Luciano e Manuela sempre più vicini. Il tentatore qualche ora fa ha deciso di rompere il silenzio con un post su Instagram. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta… Temptation Island: Manuela e il tentatore Luciano sempre più viciniLunedì 19 luglio è andata in onda la terza puntata di Temptation Island, in cui abbiamo visto, un’altra coppia lasciare il programma. Ma questa volta, Federico e Floriana non sono usciti insieme dal ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nell’ultima puntata diabbiamo vistosempre più vicini. Ilqualche ora fa ha deciso di rompere il silenzio con un post su Instagram. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta…e ilsempre più viciniLunedì 19 luglio è andata in onda la terza puntata di, in cui abbiamo visto, un’altra coppia lasciare il programma. Ma questa volta, Federico e Floriana non sono usciti insieme dal ...

Advertising

IOdonna : Un'altra coppia lascia, fra le lacrime, il reality dei sentimenti. - occhio_notizie : Il 'segreto' del make-up di #Floriana - mammadeicarlini : L'altro giorno ho detto a mia madre che è veramente bona la fidanzata Jessica di Temptation Island e lei 'certo, sembra la tua ex' - fanpage : #TemptationIsland, perché Floriana, fidanzata di Federico, si trucca in maniera marcata - gessica_dore : Mi fa incazzare il fatto che abbiano messo Temptation Island pure di Martedì come se di Lunedì non bastasse solo pe… -