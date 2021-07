Sourcesense | ricavi ed EBITDA in forte crescita nel primo semestre

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e operante nel settore IT sui mercati italiano e inglese, ha registratoper 9,8 milioni di euro nel2021, indel 46% rispetto al2020. L’è stato di 1,2 milioni di euro, in incremento del 56% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La Posizione Finanziaria Netta è stata pari a 3,9 milioni di euro (cassa) circa, in miglioramento di 1,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2020. “I positivi dati preliminari consolidati dei primi sei mesi dell’anno, ...

Advertising

info_CDR : Il CdA di @Sourcesense ha esaminato i Dati Preliminari del primo semestre 2021: ??Ricavi +46% ed EBITDA + 56% risp… -

Ultime Notizie dalla rete : Sourcesense ricavi

Teleborsa

, società quotata su AIM Italia e operante nel settore IT sui mercati italiano e inglese, ha registratoper 9,8 milioni di euro nel primo semestre 2021, in crescita del 46% rispetto ...... le previsioni per il 2023 stimano una forte crescita deiglobali a 62,4 miliardi di euro, e ... Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www..com, nella sezione Investor ...(Teleborsa) - Sourcesense, società quotata su AIM Italia e operante nel settore IT sui mercati italiano e inglese, ha registrato ricavi per 9,8 milioni di euro nel primo semestre 2021, in ...Sourcesense ha firmato un contratto con una azienda leader nel settore del betting e del gaming online, per la realizzazione di una piattaforma di gioco online multi-canale ad alte prestazioni. La nuo ...