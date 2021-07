Simona Ventura svela perché non condurrà mai La Talpa. E a proposito di Morgan a Ballando con le Stelle… (Di mercoledì 21 luglio 2021) Simona Ventura è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano di ogni età. Tanti sono stati i programmi da lei condotti, primo fra tutti L’Isola dei Famosi. Alle pagine di Chi, Simona ha rivelato perché non si dedicherebbe mai ad un’altra celebre trasmissione che presto tornerà in tv, La Talpa: Non la farei perché è di Paola Perego. Certamente sarebbe d’uopo che i programmi li facesse chi li indossa come vestiti. Non tornerò a fare l’Isola, ma è dimostrato che era un vestito costruito su un conduttore. Si è detto che il format è più importante, ma non è vero, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 luglio 2021)è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano di ogni età. Tanti sono stati i programmi da lei condotti, primo fra tutti L’Isola dei Famosi. Alle pagine di Chi,ha rivelatonon si dedicherebbe mai ad un’altra celebre trasmissione che presto tornerà in tv, La: Non la fareiè di Paola Perego. Certamente sarebbe d’uopo che i programmi li facesse chi li indossa come vestiti. Non tornerò a fare l’Isola, ma è dimostrato che era un vestito costruito su un conduttore. Si è detto che il format è più importante, ma non è vero, ...

