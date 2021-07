(Di mercoledì 21 luglio 2021)sarà visibilein tv? Queste le informazioni sull’eventuale, lae l’di inizio di questanel precampionato della neopromossa campana. Impegno per nulla agevole questo che attende i granata, visto che l’avversario è una squadra di Serie C, anche se al momento esclusa per problemi finanziari in attesa di un ricorso. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 17.30 di mercoledì 21 luglio. Non è ancora stato reso noto se sarà possibile guardare l’incontro su una rete privata o in ...

Advertising

FraDiPasquale7 : #Salernitana: possibile proroga del mercato a 15 giorni in caso di cessione societaria entro il 31 agosto. Oggi a… - zazoomblog : Salernitana-Sambenedettese oggi in tv: canale orario e diretta streaming amichevole 2021 - #Salernitana-Sambenedet… - zazoomblog : LIVE – Salernitana-Sambenedettese amichevole precampionato 2021 (DIRETTA) - #Salernitana-Sambenedettese - salernocitta : Salernitana Serie A: domani 21 luglio sgambatura con la Sambenedettese - rico_rstn : RT @old_ultras: Sambenedettese-SALERNITANA 1989-90 -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Sambenedettese

Sportface.it

In occasione dei due test cone Reggina, laindosserà una maglia speciale dedicata alla Madonna della Marina....Già in mattinata Obi si metterà in viaggio per raggiungere il ritiro di Cascia dove potrebbe arrivare in tempo per seguire l'amichevole tra i granata e la. Nel frattempo la...Salernitana-Sambenedettese oggi in tv? Ecco l'eventuale canale, l'orario e la diretta streaming amichevole 2021 ...La diretta live Salernitana-Sambenedettese, amichevole valida per il precampionato 2021 dei campani. La neopromossa guidata da Castori vuole continuare a mettere minuti sulle gambe e per far ciò sfida ...