Pensioni: Inps, nel 2021alle donne un maggior numero di assegni, ma importi più bassi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Viene pubblicato oggi dall'Inps l'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo alle Pensioni con decorrenza nel 2020 e nei primi sei mesi del 2021, con rilevazione al 2 luglio 2021 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Viene pubblicato oggi dall'l'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo allecon decorrenza nel 2020 e nei primi sei mesi del 2021, con rilevazione al 2 luglio 2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Le nuove pensioni liquidate agli uomini nei primi sei mesi del 2021 hanno avuto un importo superiore di 498 euro a… - MediasetTgcom24 : Nuove pensioni, donne penalizzate: 500 euro in meno degli uomini #inps - fattoquotidiano : I giornalisti iscritti alla cassa privatizzata vorrebbero interventi pubblici per salvare le loro “pensioni d’oro”… - FirenzePost : Pensioni: Inps, nel 2021alle donne un maggior numero di assegni, ma importi più bassi - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Nuove pensioni, donne penalizzate: 500 euro in meno degli uomini #inps -