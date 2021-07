Non indossa mascherina, vede i poliziotti e danneggia un bus (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del reparto mobile di Roma, impiegati nei servizi di ordine pubblico in occasione dell’evento internazionale del G20, sono stati avvicinati in via Cesario Console a Napoli dall’autista di un autobus il quale poco prima aveva chiesto a un passeggero di indossare la mascherina e l’uomo si era rifiutato. I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che, alla loro vista, sceso dal mezzo ha dato in escandescenze e, dopo aver raccolto dei cocci di vetro da un cassonetto, li ha lanciati in direzione del pullman danneggiandolo fino a quando, non senza difficoltà, è stato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del reparto mobile di Roma, impiegati nei servizi di ordine pubblico in occasione dell’evento internazionale del G20, sono stati avvicinati in via Cesario Console a Napoli dall’autista di un autobus il quale poco prima aveva chiesto a un passeggero dire lae l’uomo si era rifiutato. Ihanno raggiunto l’uomo che, alla loro vista, sceso dal mezzo ha dato in escandescenze e, dopo aver raccolto dei cocci di vetro da un cassonetto, li ha lanciati in direzione del pullmanndolo fino a quando, non senza difficoltà, è stato ...

