La Francia ha reso meno stringenti le nuove restrizioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il parere del Consiglio di Stato, il governo ha ripensato ad alcune contestate regole sull'uso del “certificato COVID-19” Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il parere del Consiglio di Stato, il governo ha ripensato ad alcune contestate regole sull'uso del “certificato COVID-19”

Advertising

marialetiziama9 : RT @ilpost: La Francia ha reso meno stringenti le nuove restrizioni - ilpost : La Francia ha reso meno stringenti le nuove restrizioni - fontyisthere : @signori_massimo @borghi_claudio @brandobenifei 1. Mi citi questa direttiva UE che vieterebbe l'obbligatorietà del… - FalvoGianluca : RT @ultimenotizie: Quasi 114mila i manifestanti in #Francia per protestare contro le misure annunciate lunedì dal presidente della Repubbli… - SaraccoLaura : @ErikaAlexCpNew1 @RobertoRenga Infatti in Francia, Macron lo ha già reso obbligatorio in modo anche più ferreo rispetto all' Italia. -