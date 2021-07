In Italia operativi i primi droni per il trasporto organi: un grande successo tech (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono operativi in Italia i primi droni adibiti al trasporto di organi umani. Il progetto ha origini in quel di Torino e si chiama INDOOR, gioco di parole e acronimo di usINg Drones fOr Organ tRansplantation. droni trasporto organi in Italia: come funziona il progetto (Foto Hwupgrade)Obiettivo, appunto, trasferire gli organi attraverso l’utilizzo di droni, o meglio “aeromobili a pilotaggio remoto”, come si chiamano in gergo tecnico. L’idea è stata promossa dalla Fondazione D.O.T (Donazione ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sonoinadibiti aldiumani. Il progetto ha origini in quel di Torino e si chiama INDOOR, gioco di parole e acronimo di usINg Drones fOr Organ tRansplantation.in: come funziona il progetto (Foto Hwupgrade)Obiettivo, appunto, trasferire gliattraverso l’utilizzo di, o meglio “aeromobili a pilotaggio remoto”, come si chiamano in gergo tecnico. L’idea è stata promossa dalla Fondazione D.O.T (Donazione ...

