Il testacoda di Black Lives Matter in difesa della dittatura che opprime i neri

(Di mercoledì 21 luglio 2021) C’è un potere bianco che mette in galera oppositori. Malo sostiene. Miguel Díaz-Canel, il presidente di Cuba e segretario del Partito Comunista, è bianco. Raúl Castro, il suo predecessore, è bianco. Fidel Castro pure era bianco. Sono invece afro-cubani una gran parte degli intellettuali finiti dentro con l’ultima ondata repressiva. Sono, in particolare, Maykel Castillo «Osorbo» y Eliecer Márquez Duany «El Funky»: I due rapper interpreti nell’isola di quella canzone “Patria y vida” che è stata a un tempo stesso l’innesco e l’innorivolta. Come lo sono ...