Calcio: Roma di misura sulla Triestina, decide Zalewski (Di mercoledì 21 luglio 2021) Buone indicazioni dal terzo test stagionale per Mourinho TRIESTE - La Roma batte 1 - 0 la Triestina al Nereo Rocco nella terza amichevole del precampionato giallorosso. Un gol al 49' di Nicola ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Buone indicazioni dal terzo test stagionale per Mourinho TRIESTE - Labatte 1 - 0 laal Nereo Rocco nella terza amichevole del precampionato giallorosso. Un gol al 49' di Nicola ...

