Beyond Good & Evil 2? 'È ancora troppo presto per dire qualcosa in più sul gioco' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Beyond Good & Evil 2, un gioco annunciato ufficialmente quattro anni fa all'E3 2017, esiste sicuramente ancora, afferma Ubisoft, ma è ancora "troppo presto" per dire qualcosa di più al riguardo. Il prequel/sequel del titolo del 2003 è stato menzionato nella conference call del primo trimestre di Ubisoft, con il publisher che lo ha semplicemente elencato come parte dei suoi piani per l'"espansione dell'offerta premium nei prossimi anni". Un portavoce di Jefferies ha chiesto di poter fare una "domanda ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 luglio 2021)2, unannunciato ufficialmente quattro anni fa all'E3 2017, esiste sicuramente, afferma Ubisoft, ma è" perdi più al riguardo. Il prequel/sequel del titolo del 2003 è stato menzionato nella conference call del primo trimestre di Ubisoft, con il publisher che lo ha semplicemente elencato come parte dei suoi piani per l'"espansione dell'offerta premium nei prossimi anni". Un portavoce di Jefferies ha chiesto di poter fare una "domanda ...

Advertising

infoitscienza : Beyond Good & Evil 2 è 'morto', così come lo conosciamo? - infoitscienza : Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo e progredisce, verrà ripresentato da Ubisoft - zazoomblog : Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo e progredisce verrà ripresentato da Ubisoft – Notizia – PS4Videogiochi per PC e… - GamingToday4 : Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo e progredisce, verrà ripresentato da Ubisoft - infoitscienza : Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo e progredisce, verrà ripresentato da Ubisoft – Notizia – PS4Videogiochi per PC e… -