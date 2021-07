Arrestato Tom Barrack il consulente e amico di Trump

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tom, il magnate arabo-americano presidente del Comitato di insediamento didel 2017, è statocon l’accusa di aver agito come agente straniero per conto degli Emirati Arabi Uniti. È per questo accusato di sette capi d’accusa. Inoltre, è accusato di ostruzione alla giustizia e falsa testimonianza.Tomildi

Barrack. Il miliardario americano , che dal 2003 al 2012 è stato il proprietario della Costa Smeralda,Barrack , è statomartedì mattina a Los Angeles dagli agenti del ...Il miliardario arabo americanoBarrack, amico stretto dell'ex presidente Donald Trump da oltre 30 anni e presidente del ... è statocon l'accusa di aver agito come agente straniero per ...Tom Barrack, consultente di Trump, è stato arrestato con l’accusa di aver agito come agente straniero per conto degli Emirati Arabi Uniti ...Tom Barrack, miliardario amico intimo di Donald Trump, è stato arrestato con l’accusa di aver agito come agente straniero per conto degli ...