Affari d'oro per gli hacker (Di mercoledì 21 luglio 2021) Circa 90 milioni di dollari sono finiti nelle tasche del gruppo DarkSide e sembra 123 in quelle del collettivo Revil. Per chi non lo sapesse stiamo parlando delle organizzazioni criminali che negli ultimi tre mesi sono state protagoniste dei principali attacchi cyber basati sull'utilizzo di ransomware. Entrambi sembrano essere di matrice russa (lo suggerisce il fatto che nei loro malware sia presente un'istruzione che gli impedisce di attivarsi se il layout della tastiera o la lingua del sistema appartengono ad un paese ex-U). Un altro indizio a tal proposito è stato il loro rapido eclissarsi (sospettiamo giusto per fare calmare le acque) dopo le vibrate proteste indirizzate da Biden a ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 luglio 2021) Circa 90 milioni di dollari sono finiti nelle tasche del gruppo DarkSide e sembra 123 in quelle del collettivo Revil. Per chi non lo sapesse stiamo parlando delle organizzazioni criminali che negli ultimi tre mesi sono state protagoniste dei principali attacchi cyber basati sull'utilizzo di ransomware. Entrambi sembrano essere di matrice russa (lo suggerisce il fatto che nei loro malware sia presente un'istruzione che gli impedisce di attivarsi se il layout della tastiera o la lingua del sistema appartengono ad un paese ex-U). Un altro indizio a tal proposito è stato il loro rapido eclissarsi (sospettiamo giusto per fare calmare le acque) dopo le vibrate proteste indirizzate da Biden a ...

Advertising

statodelsud : Affari d’oro per gli hacker - Pino__Merola : Affari d’oro per gli hacker - gpaulesu : @giorgio_bard @luigidimaio D'Alema, cioè colui che ha sponsorizzato Arcuri e che con la pandemia ha fatto affari d'… - MariaLu91149151 : RT @GianpaoloFonta1: Giuseppe Conte, il 'pentito' del caso Palamara rivela gli affari d'oro: 'Raccomandato per 400mila euro'. Lui? 'Querela… - CrovellaAntonio : @launellGb La Politica, deve avere coraggio nel prendere decisioni in questo senso, in particolarmodo la sinistra.… -

Ultime Notizie dalla rete : Affari oro Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno In Europa si scatenano gli acquisti , così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, confermando la buona impostazione dell'avvio. Gli ... Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che ...

In memoria di Boris Giuliano. 42 anni fa l'omicidio del capo della Mobile L'investigatore che tra i primi comprese l'importanza di seguire il denaro e gli affari per ... "Valoroso funzionario di Pubblica Sicurezza, - è scritto nella motivazione della medaglia d'oro al valor ...

Affari d'oro per gli hacker Panorama Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno (Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance, confermando la buona impostazione dell’avvio. Gli investitori ...

Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente (Teleborsa) – Proseguono in territorio positivo le principali borse europee che, dopo un lunedì nero, continuano la scia rialzista intrapresa la vigilia. L’attenzione degli investitori ...

In Europa si scatenano gli acquisti , così come a Piazzache mostra un'ottima performance, confermando la buona impostazione dell'avvio. Gli ... Seduta in frazionale ribasso per l', che ...L'investigatore che tra i primi comprese l'importanza di seguire il denaro e gliper ... "Valoroso funzionario di Pubblica Sicurezza, - è scritto nella motivazione della medaglia d'al valor ...(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance, confermando la buona impostazione dell’avvio. Gli investitori ...(Teleborsa) – Proseguono in territorio positivo le principali borse europee che, dopo un lunedì nero, continuano la scia rialzista intrapresa la vigilia. L’attenzione degli investitori ...