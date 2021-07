Zendaya prende in giro Tom Holland in una foto su Twitter | ora cancellata

(Di martedì 20 luglio 2021)ha preso inTompubblicando unasul suo profiloche, dopo aver totalizzato decine di migliaia di like, è stata eliminata dall'attrice. Venerdìha preso inTompubblicando suuna suain piscina in cui la bellissima attrice è ritratta in primo piano, appoggiata al bordo. "Sono qui, mentre cerco di vivere meglio che posso", ha scritto nella didascalia dellala star di Spider-Man: No Way Home. Scrutando attentamente lo sfondo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zendaya prende

Movieplayer.it

Sfortunatamenteha cancellato i tweet, ma online si trovano ancora degli screenshot della sua esilarante presa in giro. Questa peculiare interazione arriva proprio mentre il mondo continua a ...... inoltre, potrebbe trovare parziale riscontro dal fatto che il set LEGO in questioneil nome ... CAST : Tom Holland,, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK ...Zendaya ha preso in giro Tom Holland pubblicando una foto sul suo profilo Twitter che, dopo aver totalizzato decine di migliaia di like, è stata eliminata dall'attrice. Venerdì Zendaya ha preso in gir ...Vi ricordo che l’uscita americana di Spider-Man: No Way Home è attesa per il 17 dicembre 2021. Online, dove ha dichiarato che “crescere con Tom Holland e Jacob Batalon è stato qualcosa di speciale”. I ...